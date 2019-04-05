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РКЦ "Прогресс" сократит 800 сотрудников

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшее время РКЦ "Прогресс" планирует сократить 800 сотрудников. Об этом по результатам совещания по сокращениям на заводах Безымянки рассказал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

"Закончили совещание по сокращениям на заводах Безымянки. "Кузнецов" увольнения не подтверждает. "Прогресс" сокращает 800 чел: 400 с основного производства + непрофильных: 200 шприцы, 100 колхоз, 100 автокомпоненты. Минтруд утверждает, что всех трудоустроит", — написал парламентарий в Twitter.

По словам депутата, подводя итог совещанию председатель комитета по промышленности думы Вячеслав Малеев высказал мысль, что и дальнейшие сокращения численности на предприятиях неизбежны. Это следствие прогресса технологий, в который крупные предприятия не будут вписываться.

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