Жителей региона будут штрафовать за уничтожение цветов

Областной минлесхоз предупредил жителей региона об ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения цветов-первоцветов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ежегодно с наступлением тепла в апреле–мае зацветают разные виды прострела и тюльпана, астра альпийская, желтоцвет весенний, ландыш майский и другие. Многие из этих растений занесены в Красную книгу РФ и Красную книгу Самарской области.

За уничтожение растений, занесенных в Красную книгу РФ, нарушителю грозит штраф в размере 2,5 — 5 тыс. руб. с конфискацией орудий добычи растений, самих растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой.

За уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Самарской области размер административного штрафа на граждан составляет от 1,5 до 2,5 тыс. рублей.

В период цветения растений — первоцветов ведомство совместно с общественными инспекторами Самарской области будет проводить рейды с целью пресечения противоправной деятельности.

Подробная информация о растениях, занесенных в Красную книгу Самарской области, размещена на официальном сайте министерства по ссылке.