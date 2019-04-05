Цыгане из Сызрани украли в соседнем регионе невесту для своего племянника

В конце марта жители Сызрани украли в соседнем регионе девочку-подростка, сообщает misanec.ru. 15-летнюю Полину затолкали в машину на глазах 12-летнего брата и увезли в неизвестном направлении.

В день похищения 27 марта девушка возвращалась домой с братом, когда к ней на ул. Жуковского в Заволжском районе подошла цыганка. Незнакомка спросила имя девочки, где и с кем она живет, а, получив ответы, махнула кому-то рукой, Полину затолкали в Lada Vesta и увезли в неизвестном направлении. Брат пытался остановить похитителей, но 12-летнего мальчика просто оттолкнули в сторону. Однако он успел запомнить госномер легковушки и тут же побежал домой, чтобы рассказать о случившемся родителям.

В тот же день с заявлением о похищении ребенка к правоохранителям обратилась мать Полины. К этому времени девочку уже вывезли из Ульяновска. Оперативникам удалось установить, что машина, на которой увезли Полину, скрылась на территории Самарской области недалеко от Сызрани. Поиски похищенного подростка вели оперативные службы, были установлены владельцы машины похитителей, адреса возможного пребывания злоумышленников.

Кроме правоохранителей мама девочки обратилась за помощью к местному цыганскому барону. По его распоряжению представителей диаспоры Самарской области обзвонили и оповестили о том, что идут поиски украденной девочки и что виновные должны отдать Полину ее семье. 28 марта, семья похищенной отправилась в Самарскую область и уже к вечеру девочку передали родителям. Как предполагает издание, именно помощь барона позволила оперативно разыскать подростка. Проверять все возможные адреса, где могли бы в Сызрани скрывать похищенную, оперативникам пришлось бы больше недели.

Когда ситуация разрешилась, оказалось, что к похищению Полины причастна живущая в Сызрани цыганская семья. Будучи в Ульяновске проездом, цыгане увидели идущую по улице девочку и решили, что она подойдет на роль жены их племянника. Оценив ее внешне, уточнив возраст и имена родителей, сваты решили, что этого достаточно, и просто украли Полину. Подобный подход является традиционным для организации цыганских браков. Похищенную невесту они планировали показать жениху, и если бы тот одобрил выбор, то была бы организована традиционная цыганская свадьба.

По факту похищения проводится проверка, будет ли возбуждено уголовное дело, пока неизвестно.