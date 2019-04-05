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Общество

Трамваи №8 и 25 изменят маршруты на выходные

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с капремонтом Заводского шоссе от ул. XXII Партсъезда до Земеца 6 и 7 апреля будет закрыто движение трамваев №8 и 25 по пр. Кирова на участке от ул. Железной Дивизии до БТЭЦ, предупреждает пресс-служба мэрии Самары.

В выходные трамвай №8 пойдет по маршруту Завод Металлург — Юнгородок; а № 25 — Барбошина поляна —  Юнгородок.

Напомним, генеральным подрядчиком по объекту капремонта является ООО "Самаратрансстрой". Заводское шоссе (от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца) обновляется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Отключение воздушной линии (600 В) от дома №29 по Заводскому шоссе до пересечения с пр. Кирова (правая сторона по направлению к ул. Земеца) необходимо для установки кронштейнов опор контактной сети трамваев. Отключение запланировано с 7 утра 6 апреля до 10 вечера 7 апреля.

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