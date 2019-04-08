В историческом парке пройдет "Космическая неделя"

Во вторник, 9 апреля, в канун Дня космонавтики исторический парк "Россия - Моя история" дает старт Космической неделе.

Она будет посвящена всем покорителям космоса и приурочена к 100-летию со дня рождения почетного гражданина Самары и Самарской области, генерального конструктора "ЦСКБ-Прогресс" Дмитрия Козлова.

В 14:00 будет дан звездный старт: откроется выставка детских рисунков "Мечты о космосе", затем состоится награждение победителей, будет дан праздничный концерт.

Свыше 200 работ прислали на выставку школьники областного центра и муниципальных районов, малых городов и сел Самарской области.

Победителей выбирали члены конкурсного жюри: Герой Социалистического Труда, заместитель генерального конструктора РКЦ-Прогресс Геннадий Аншаков, руководитель департамента образования Самары Елена Чернега, председатель правления регионального отделения Союза художников России Иван Мельников, директор Самарского художественного училища Галина Мисюк, директор исторического парка "Россия - Моя история" Мария Серкова.