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Общество

Тепло из Турции прогреет воздух в регионе до +16

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На текущей неделе в Самарскую область устремится теплая воздушная масса из Турции, поэтому температура воздуха ожидается на 5-7 градусов выше средних многолетних значений, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

Уже во вторник, 9 апреля, днем в регионе воздух прогреется до +9…+14 градусов Цельсия. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. К ночи похолодает до +1…+6 градусов.

В среду, 10 апреля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха поднимется до +11…+16 градусов. Ветер восточный 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Осадков не ожидается.

В четверг, 11 апреля, переменная облачность, без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +11…+16 градусов.

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