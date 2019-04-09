В районе строительства Фрунзенского моста временно перестанут ходить троллейбусы

В районе строительства Фрунзенского моста временно будет прекращено движение троллейбусов. Об этом стало известно по итогам совместного выездного мероприятия фракции "Единая Россия" и комитета по транспорту Самарской губдумы.

"Обсудили вопрос обеспечения транспортом жителей Куйбышевского района. В связи с проведение работ и плановым отключением электроэнергии временно будет прекращено движение троллейбусов. Нужно продумать логистику на весь период времени и привлечь другой транспорт для перевозок пассажиров", — отметили депутаты.