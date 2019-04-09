Судебные приставы добились сноса балкона, самовольно построенного предприимчивой самарчанкой

Судебные приставы добились сноса балкона, самовольно возведенного жительницей Октябрьского района Самары, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Гражданка, проживая на первом этаже одного из многоквартирных домов, решила самовольно занять часть земельного участка, пристроив к своей квартире балкон и организовав под ним погреб. Предприимчивость женщины соседи не одобрили. С крыши самодельной конструкции стало легко залезать в окна и балконы второго этажа.

Жительница того же дома, чья квартира находилась ровно над квартирой нарушительницы, подала на женщину в суд с требованием убрать пристрой. Служители Фемиды встали на строну истца и приняли решение обязать гражданку вернуть все в первоначальный вид. Исполнительный документ был направлен в отдел судебных приставов Октябрьского района Самары.

В рамках исполнительного производства судебными приставами должница была уведомлена, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство и что ей необходимо демонтировать пристрой, однако, женщина решение суда не исполнила. Работниками Службы в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей.

Должнице было повторно вручено требование об исполнении решения суда, которые женщиной вновь были проигнорированы. После очередного выхода по месту совершения исполнительных действий судебными приставами-исполнителями в отношении женщины был составлен протокол об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера". За все время ведения исполнительного производства таких протоколов в отношении гражданки было составлено восемь на общую сумму 11 тыс. рублей.

В связи с тем, что женщина самостоятельно не исполняла решение суда, приставы привлекли стороннюю организацию с последующим взысканием затраченных на работу по демонтажу балкона денежных средств с должницы. В течение одного дня незаконная конструкция была убрана. Решение суда исполнено.