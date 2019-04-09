Максим Власов проведет бой с Ленином Кастильо в Краснодаре

Уроженец Самары Максим Власов свой следующий бой проведет 19 мая в Краснодаре против доминиканца Ленина Кастильо, при этом поединок пройдет в рамках полутяжелого веса, сообщает rsport.ria.ru.

Напомним, в активе 32-летнего Власова 42 победы и три поражения. Боксер выступал во второй средней, полутяжелой и первой тяжелой весовых категориях. В последнее время Власов выступал в "крузерах".

В своем последнем поединке россиянин в ноябре проиграл поляку Кшиштофу Гловацкому в четвертьфинале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

На счету 30-летнего Кастильо 20 побед, два поражения и ничья.