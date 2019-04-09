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Кино Культура

В Доме-музее М. В. Фрунзе состоится кинолекторий

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Доме-музее М. В. Фрунзе в Самаре 12 апреля, в 14:00, состоится кинолекторий "Быть гражданином".

В рамках встречи покажут фильм "Самара 1919". Сюжет фильма отсылает к событиям гражданской войны. Весной 1919 г. белая армия А. В. Колчака находилась на подступах к Самаре и угрожала выйти к Волге, прорвав тем самым Восточный фронт Красной Армии и начав угрожать напрямую Москве.

Командующему 4-й армией Михаилу Фрунзе необходимо принять решительные меры по укреплению обороны. В это время ровно 100 лет назад проводилась подготовка Красной Армии к наступлению. Благодаря Фрунзе удалось сохранить стабильность фронта и в дальнейшем разбить Колчака.

Вход свободный.

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