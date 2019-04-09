Стала известна полная афиша фестиваля "Кино — детям"

С 15 по 19 апреля ЦРК "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) станет главной площадкой XXIV Международного фестиваля "Кино — детям". Этот кинофорум считается самым большим в России фестивалем фильмов для детей и юношества.
"Сегодня дети — завтра народ" — знаменитая фраза Сергея Михалкова является девизом фестиваля. Хорошее кино формирует вкус, кругозор, мировоззрение, эстетическое понимание действительности.
Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на 70-ти площадках в восьми городах и более чем 10 районах Самарской области. Среди приглашенных гостей: зампредседателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев; народная артистка РФ, кинорежиссер Алла Сурикова; заслуженный деятель искусств РФ, председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, актер Виктор Васильев; актриса Анна Андрусенко; кинематографисты из Киргизии и Армении; режиссеры-документалисты Ангелина Голикова, Ирина Журавлева, Алексей Малечкин, Вадим Цаликов и другие.
В 2019 г. в рамках программы "Российские премьеры" покажут фильмы: "Сокровища Ермака", режиссер Олег Денисов; "Позвоните Мышкину", режиссер Илья Казанков; "Со дна вершины", режиссер Яна Поляруш; "Времена детства", режиссер Андрей Ким и другие. Кроме игровых фильмов на фестивале представят и документальные ленты. Среди них "Варлам Шаламов" Павла Печенкина, "Россия. Нам 25 лет" Ангелины Голиковой и другие. Самые маленькие зрители смогут увидеть лучшие образцы и новинки анимации: "Доброе сердце", "Плюшевая история", "А как наши космонавты…", "Хоботенок".
Программу "Во славу Отчизны" представят патриотическими лентами: "Солдатик" (режиссер Виктория Фанасютина, продюсер Алла Сурикова); "Первые" (режиссер Дмитрий Суворов) и документальные ленты.
В фестиваль вернется Православная программа: "Донецкая вратарница" (режиссер — Наталья Батраева); "Свидетели любви" (режиссер — Наталья Гугуева).
В "Международной программе" покажут игровые и документальные фильмы из 13 стран.
"Кино — детям" предполагает не только детскую аудиторию. Одним из фильмов семейного просмотра является "Лорик" (совместное производство Армении, России, Швейцарии, Сербии, Швеции и Кипра). Фильм представит режиссер Алексей Злобин. Заслуженный артист Республики Беларусь, председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь Виктор Васильев представит зрителям большую программу белорусских фильмов.
Фильмы, созданные профессиональными кинематографистами, будет оценивать коллективное детское жюри — представители детских киностудий Самарской области. "Взрослому" жюри — режиссерам и педагогам предстоит назвать победителей конкурсной программы "Кино снимаем сами!", в которой представлено 89 фильмов, созданных юными авторами из Самары, Тольятти, Тюмени, Новосибирска, Владикавказа, Рязани, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Уфы, Камчатского края и других городов и областей России.
15 апреля, в 16:00, в самарском Доме кино (ул. Куйбышева, 96) состоится пресс-конференция с организаторами и гостями фестиваля. В 18:00, в Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141) пройдет открытие фестиваля.
19 апреля, в 15:00, на церемонии закрытия в ЦРК "Художественный" (ул. Куйбышева, 105) вручат призы лучшим фильмам.
Вход свободный, пригласительные — в кассе "Художественного".
Афиша кинопоказов фестиваля:
15 апреля, 10:00, Большой зал Открытие программы "Российские премьеры". Премьерные анимационные фильмы (6+) 45 минут.
16 апреля, 12:00, Большой зал "Международная программа". Анимационный фильм "Зеленые дни: Динозавр и я" (14+), Республика Корея, 99 минут.
14:00 "Международная программа". Премьера игрового фильма "Песнь древа" (6+), Киргизия, 93 минуты. В основе сюжета — реальные события, происходившие в 18 веке среди гор Тянь-Шаня. Люди жили согласно законам, установленным предками. Бай Базарбай выдает старшую дочь замуж за богатого жениха. У Базарбая есть и младшая дочь, Бегимай, которая дружит с Эсеном, младшим сыном вдовы Дарийки. Но после того, как Базарбай приказывает срубить священное дерево, наступает период раздоров и хаоса. После убийства старшего сына Дарийки, Асана, Эсен вынужден покинуть родину. Случайная встреча с одиноким охотником становится для него поворотной. Фильм представляет певица, актриса НурЧолпон.
18:00 Программа "Российские премьеры". Премьера "Солдатик" (6+), Россия, 86 минут. Фильм основан на реальных событиях. Эта история о волнующих и героических событиях, произошедших в жизни самого маленького солдата — героя Великой Отечественной Войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Фильм представляет Алла Сурикова.
Камерный зал 12:00 Программа "Российские премьеры". Анимационные фильмы студии "Союзмультфильм" (0+), 49 минут.
14:00 Программа "Российские премьеры". Премьера документального фильма "Россия. Нам 25 лет" (12+), 53 минуты. Фильм рассказывает о шести 25-летних жителях России, которые выросли в максимально отдаленных друг от друга частях нашей родины, в совершенно разных семьях. Герои фильма — люди активных и трудных профессий. Фильм представляет режиссер Ангелина Голикова.
17 апреля, 12:00, Большой зал "Программа "Российские премьеры". Премьера игрового фильма "Времена детства" (6+), 107 минут. Сюжет вращается вокруг невероятных перемещений во времени. О значимости каждого времени, о бесценности жизни и, конечно, о радости детства в любую эпоху. Фильм представляет помощник режиссера Татьяна Запольская.
14:00 Программа "Российские премьеры". Премьера игрового фильма "Позвоните Мышкину" (6+), 100 минут. Ермак Мышкин — крайне неуверенный в себе человек, который всю жизнь хотел стать актером. Помочь в исполнении его мечты берется восьмилетняя девочка Даша, которая преследует и свои цели: ей очень хочется выйти из тени своей звездной мамы, ведь та не обращает на дочь никакого внимания. Даша предлагает Ермаку отправиться из Петербурга в Москву на кастинг нового мюзикла, при этом "путешествие" должно выглядеть так, будто Ермак похитил девочку. Фильм представляет режиссер Илья Казанков.
18:00 "Международная программа". Показ игрового фильма (Армения, Россия, Сербия, Швейцария, Швеция, Кипр) "Лорик" (12+), 94 минуты. Главный герой — актер Лорик, который живет в выдуманном мире сыгранных ролей. Он то Сирано де Бержерак, то король Ричард. Однако, основная роль Лорика, не сыгранная на сцене, но ведущая его по жизни — роль Кролика из сказки "Алиса в стране чудес": Лорик не воспринимает реалии сегодняшнего дня и боится быть собой, потому и прячется за масками своих персонажей. Но метаморфозы, которые вскоре начинают происходить с Лориком, полностью меняют его мировоззрение, отношение к жизни и к людям. Теперь его главная цель — спасти маленькую больную девочку Асю. Фильм представляет режиссер Алексей Злобин.
Камерный зал 12:00 "Международная программа". Премьера короткометражных игровых фильмов студии "Беларусьфильм": "Франка" (12+), 29 минут. Беларусь, 1943 год. Контуженый немецкий солдат приходит на хутор, где прячутся от войны женщины. Испугавшись врага, они едва не добили его. Но сжалившись в последний момент, оставляют у себя. Смогут ли они ужиться в одном доме с врагом? "Фото на память" (12+), 24 минуты. Ветеранам Великой Отечественной войны посвящается. Программу представляет режиссер Игорь Васильев.
14:00 "Международная программа". Показ игрового фильма "Моя святая лошадь" (10+), КНР, 90 минут. История о мальчике и его дружбе с конем по имени Чагань.
18 апреля, 12:00, Большой зал Программа "Российские премьеры". Премьера игрового фильма "Сокровища Ермака" (6+), 92 минуты. После того, как 11-летний пермский школьник Костя, самозабвенно влюбленный в археологию, находит на учебных раскопках древний ларец Строгановых с картой, начинается настоящая охота за легендарным кладом Ермака. Карта оказывается моментально похищенной бандитами. Но у Кости остаются фотография карты и ключ, о существовании которого бандиты уже догадались. Мальчик отправляется на поиски сокровищ, предварительно убедив родителей, что всего лишь едет в деревню к бабушке. Когда-то из-за этого клада погиб дед мальчика, известный археолог, и Костя решительно настроен осуществить его мечту. Неожиданно для Кости, вместе с ним увязывается Маша, девочка-сорванец, сбежавшая из дома. Вдвоем дети умудряются скрываться и от бандитов, и от полиции, проявляя чудеса изобретательности и медленно, но, верно, шаг за шагом, приближаясь к кладу.
14:00 Программа "Российские премьеры". Премьера игрового фильма "Первые" (6+), 96 минут. Лента расскажет о подвиге и любви супругов Прончищевых — полярных исследователей Арктики в составе Ленско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции.
Камерный зал 12:00 "Православная программа". Премьера документального фильма "Свидетели любви" (12+) 65 минут. "Чтобы пойти на мученичество и смерть за веру, человек должен почувствовать реальность бытия Божия и реальность иного мира". Фильм о Новомучениках и исповедниках российских, принявших мученическую смерть за православную веру в середине 20-го века.
14:00 "Православная программа". Премьера документального фильма "Донецкая Вратарница" (12+), 43 минуты. Они сажали капусту на огороде, когда в Донецке началась война. Игуменья Михаила и Юлия, внезапно оказываются в эпицентре боев, в православном монастыре, находящемся напротив Донецкого аэропорта. Фильм представляет режиссер Наталья Батраева.
19 апреля, 14:00, Камерный зал Премьеры фильмов программы "Кино снимаем сами!" (6+), 45 минут.