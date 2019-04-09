Стала известна полная афиша фестиваля "Кино — детям"

С 15 по 19 апреля ЦРК "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) станет главной площадкой XXIV Международного фестиваля "Кино — детям". Этот кинофорум считается самым большим в России фестивалем фильмов для детей и юношества.

"Сегодня дети — завтра народ" — знаменитая фраза Сергея Михалкова является девизом фестиваля. Хорошее кино формирует вкус, кругозор, мировоззрение, эстетическое понимание действительности.

Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на 70-ти площадках в восьми городах и более чем 10 районах Самарской области. Среди приглашенных гостей: зампредседателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев; народная артистка РФ, кинорежиссер Алла Сурикова; заслуженный деятель искусств РФ, председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, актер Виктор Васильев; актриса Анна Андрусенко; кинематографисты из Киргизии и Армении; режиссеры-документалисты Ангелина Голикова, Ирина Журавлева, Алексей Малечкин, Вадим Цаликов и другие.

В 2019 г. в рамках программы "Российские премьеры" покажут фильмы: "Сокровища Ермака", режиссер Олег Денисов; "Позвоните Мышкину", режиссер Илья Казанков; "Со дна вершины", режиссер Яна Поляруш; "Времена детства", режиссер Андрей Ким и другие. Кроме игровых фильмов на фестивале представят и документальные ленты. Среди них "Варлам Шаламов" Павла Печенкина, "Россия. Нам 25 лет" Ангелины Голиковой и другие. Самые маленькие зрители смогут увидеть лучшие образцы и новинки анимации: "Доброе сердце", "Плюшевая история", "А как наши космонавты…", "Хоботенок".

Программу "Во славу Отчизны" представят патриотическими лентами: "Солдатик" (режиссер Виктория Фанасютина, продюсер Алла Сурикова); "Первые" (режиссер Дмитрий Суворов) и документальные ленты.

В фестиваль вернется Православная программа: "Донецкая вратарница" (режиссер — Наталья Батраева); "Свидетели любви" (режиссер — Наталья Гугуева).

В "Международной программе" покажут игровые и документальные фильмы из 13 стран.

"Кино — детям" предполагает не только детскую аудиторию. Одним из фильмов семейного просмотра является "Лорик" (совместное производство Армении, России, Швейцарии, Сербии, Швеции и Кипра). Фильм представит режиссер Алексей Злобин. Заслуженный артист Республики Беларусь, председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь Виктор Васильев представит зрителям большую программу белорусских фильмов.

Фильмы, созданные профессиональными кинематографистами, будет оценивать коллективное детское жюри — представители детских киностудий Самарской области. "Взрослому" жюри — режиссерам и педагогам предстоит назвать победителей конкурсной программы "Кино снимаем сами!", в которой представлено 89 фильмов, созданных юными авторами из Самары, Тольятти, Тюмени, Новосибирска, Владикавказа, Рязани, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Уфы, Камчатского края и других городов и областей России.

15 апреля, в 16:00, в самарском Доме кино (ул. Куйбышева, 96) состоится пресс-конференция с организаторами и гостями фестиваля. В 18:00, в Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141) пройдет открытие фестиваля.

19 апреля, в 15:00, на церемонии закрытия в ЦРК "Художественный" (ул. Куйбышева, 105) вручат призы лучшим фильмам.

Вход свободный, пригласительные — в кассе "Художественного".