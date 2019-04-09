На аэродроме Бобровка пройдет авиационный праздник

На аэродроме Бобровка 13 апреля пройдет авиационно-спортивный праздник, посвященный Дню авиации и космонавтики и 85-й годовщине со дня рождения Ю.А.Гагарина.

Праздничные мероприятия начнутся в 11:00. В них примут участие ветераны авиационно-космического комплекса, ветераны войск ПВО страны. На земле можно будет увидеть авиационную технику, выставку технического творчества молодежи, поучаствовать в мастер-классах и отведать горячей полевой каши.

В воздухе приготовили групповой и одиночный высший пилотаж на спортивных самолетах Як-52, имитацию воздушного боя, выступления парашютистов, полеты самолетов малой авиации, дельтапланеристов.

Для желающих будут организованы воздушные прогулки, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах, мастер-классы по пилотированию самолета и парашютные прыжки.

Вход свободный.