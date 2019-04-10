В Тольятти впервые пройдет турнир на Кубок Владислава Третьяка

15 апреля в Тольятти стартуют XII Всероссийские соревнования по хоккею с шайбой "Кубок Владислава Третьяка" среди юношей до 13 лет.

Инициатором проведения турнира в Самарской области является глава региона Дмитрий Азаров. Мероприятие федерального уровня состоится при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации хоккея России, правительства Самарской области, администрации Тольятти и депутата Государственной думы Евгения Серпера.

Торжественная церемония открытия соревнований в ледовом дворце спорта "Лада-Арена" пройдет 15 апреля и начнется в 15:00. В мероприятии примут участие представители регионального правительства, главный почетный гость — президент Федерации хоккея России, заслуженный мастер спорта, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккею Владислав Третьяк.

На Кубок Владислава Третьяка в Тольятти приедут воспитанники детско-юношеских хоккейных школ ведущих российских клубов. На турнир заявились 10 команд-участниц — победителей отборочных игр: из Москвы (ХК ЦСКА), Санкт-Петербурга (ХК "СКА-Серебряные Львы"), Южного федерального округа (Сочи, ХК "Союз"), Центрального федерального округа (Воскресенск, ХК "Химик"), Приволжского федерального округа (Казань, ХК "Ак Барс"), Северо-Западного федерального округа (Череповец, ХК "Северсталь"), Уральского федерального округа (Омск, ХК "Авангард"), Сибирского федерального округа (Новокузнецк, ХК "Металлург"), Дальневосточного федерального округа (Южно-Сахалинск, ХК "Кристалл"). Также в турнире юных хоккеистов примет участие команда из Тольятти (ХК "Лада").

Всего в рамках соревнований будет организовано 25 игр. С 15 по 20 апреля пройдут предварительные игры в группах, 21 апреля состоятся финальные матчи.

В Тольятти турнир Владислава Третьяка будет проводиться впервые. Напомним, что в прошлом году Кубок Третьяка состоялся в Сызрани, до этого юные хоккеисты соревновались в Самаре.

"Турнир на Кубок Владислава Третьяка проходит уже 12-й раз по инициативе Дмитрия Азарова, — комментирует депутат Госдумы Евгений Серпер. — Губернатор поддержал мое предложение проводить этот турнир каждый год в разных городах и районах губернии. Во многих муниципалитетах созданы отличные условия для занятия спортом, построены ледовые арены и катки, поэтому важно популяризировать хоккей. Лично для меня является честью поддерживать подобные мероприятия. Уверен, что для многих мальчишек получить спортивный трофей из рук самого Владислава Третьяка — незабываемое событие и серьезный стимул для завоевания самых высоких спортивных вершин. Надеюсь, что и для участников, и для зрителей турнир станет полезным, интересным, зрелищным и запоминающимся. Кроме того, он даст серьезный импульс для развития хоккея в регионе. Не сомневаюсь, что имена некоторых юных участников нашего турнира через некоторое время узнает весь мир".

"Тольятти обладает крепкими спортивными традициями и продолжает успешно воспитывать чемпионов России, Европы и мира, победителей и призеров Олимпийских игр, — говорит глава Тольятти Сергей Анташев. — С целью создания дополнительных условий для занятий физической культурой и спортом в городе создается соответствующая инфраструктура. Турнир по хоккею на Кубок Владислава Третьяка — это еще одно знаковое для города событие, проведение которого стало возможным во многом благодаря личной инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Уверен, что своим примером юные хоккеисты подтолкнут сверстников к активным занятиям спортом. Желаю всем участникам турнира захватывающих матчей и честной спортивной борьбы".