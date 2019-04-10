Четырехлетнего мальчика, увезенного матерью из Германии, нашли в Тольятти

Судебные приставы Тольятти разыскали местную жительницу, которая после разлада с мужем — гражданином Германии — увезла их общего четырехлетнего сына на территорию РФ.

Супруг женщины, не зная о том, куда отправилась его жена с сыном, обратился в департамент государственной политики в сфере защиты прав детей с заявлением о возвращении ребенка в Германию. Рассмотрев требование гражданина ФРГ, ведомство обратилось с заявлением о возбуждении исполнительного производства в Управление ФССП России по Самарской области.

Для того чтобы найти ребенка, работниками службы был проведен мониторинг социальных сетей с целью установления информации о женщине. Также были наведены справки о возможных местах ее нахождения. Установив адрес, по которому зарегистрирована разыскиваемая, судебными приставами был совершен выезд в Тольятти. Женщина встретилась с представителями ведомства на пороге своего дома, когда она уже собиралась уезжать по делам. Мальчик был здоров и находился рядом с матерью.

Судебным приставам тольяттинка пояснила, что сына она не прячет и мужу общаться с ним не запрещает. В свою очередь работники службы объяснили матери ситуацию и рассказали о необходимости мирного урегулирования спора с отцом ребенка.

После получения письменного объяснения от гражданки о нахождении сына с ней на территории Российской Федерации, судебными приставами было окончено исполнительное производство об установлении местонахождения мальчика.