Россельхозбанк выдает ипотеку на покупку машино-места в новостройке

Россельхозбанк запустил новый продукт "Ипотечный кредит на покупку нежилой недвижимости". Теперь клиенты банка могут получить займы в сумме до 2 млн рублей и сроком до 15 лет на приобретение кладовой или машино-места на первичном рынке недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости. Также предусмотрена возможность досрочно погасить кредит без комиссий.

В качестве обеспечения может быть использован залог имущественных прав по договору участия в долевом строительстве.

"Банк постоянно разрабатывает программы, направленные на улучшение качества жизни наших клиентов. Теперь мы предлагаем не только ипотеку на покупку квартиры на первичном рынке жилья, но и на приобретение машино-места или кладовой в том же доме. Наш новый продукт рассчитан как на уже имеющихся заемщиков, так и на новых клиентов", — отметила директор департамента розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

Клиенты Россельхозбанка могут получить кредит на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, а также приобрести загородный дом или земельный участок под него. Банк предлагает такие специальные программы, как ипотека с государственной поддержкой семей с детьми, для военнослужащих и для молодой семьи с материнским капиталом.