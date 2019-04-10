В Самаре уничтожили санкционные сыр и хамон

Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области совместно с сотрудниками самарской таможни обнаружили в одном из магазинов на ул. Солнечной санкционные сыры и хамон, сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

В ходе инспекции были выявлены и изъяты: балык семги, окорока хамон, говяжья ветчина и несколько видов сыра. Среди нарушений: отсутствие необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, информации о производителе, дате изготовления и сроках давности на русском языке, продукция запрещена к ввозу в РФ как санкционная.

Вся изъятые товары уничтожили в присутствии представителей торговой точки на ветсанутильзаводе в пос. Дубовый-Умет. Юридическому лицу был выписан административный штраф в размере 13 тыс. рублей.