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Общество

В Самаре уничтожили санкционные сыр и хамон

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области совместно с сотрудниками самарской таможни обнаружили в одном из магазинов на ул. Солнечной санкционные сыры и хамон, сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

В ходе инспекции были выявлены и изъяты: балык семги, окорока хамон, говяжья ветчина и несколько видов сыра. Среди нарушений: отсутствие необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, информации о производителе, дате изготовления и сроках давности на русском языке, продукция запрещена к ввозу в РФ как санкционная.

Вся изъятые товары уничтожили в присутствии представителей торговой точки на ветсанутильзаводе в пос. Дубовый-Умет. Юридическому лицу был выписан административный штраф в размере 13 тыс. рублей.

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