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Общество

В Самарской области вводят особый противопожарный режим

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 15 апреля до 30 сентября 2019 г. в Самарской области установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление утверждено правительством региона.

В период действия особого режима возможно введение ограничения на пребывание граждан в лесу — в случае наступления IV-V классов пожарной опасности.

Помимо этого областное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и продопользования должно будет разработать и утвердить график патрулирования территорий, подверженных угрозе пожаров.

Также в летний период на ряде территорий планируется запретить сжигание мусора и сухостоя — в частности, на приусадебных, садовых и дачных участках.

Напомним, особый противопожарный режим в Самарской области вводится на летний период ежегодно.

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