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Общество

"Наше радио" возвращается в Самару

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 апреля, состоится открытие новой студии "Нашего радио" в Самаре.

Гостями первых эфиров станут специалисты ООО "СЦС Авто" — официального дилера автомобилей Subaru в Самаре и АО "Самарского Диагностического Центра" на Мяги 7а, которые являются официальными партнерами открытия студии, а также генеральный партнер ООО "Пульт.ру Самара", предоставивший оборудование.

"Наше радио" — это русский рок, искрометные ведущие, хит-парад "Чартова дюжина" и легендарный фестиваль "Нашествие". Радиостанция существует уже 20 лет и теперь открывает свою студию в Самаре. А это значит, что слушателей ждут новые шоу, интервью с рок-звездами и прямые эфиры с самарскими экспертами.

Включайтесь в эфир "Нашего радио" с 16 апреля по будням с 12:00 до 13:00 на волне 92,9 FM.

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