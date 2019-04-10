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Кино Культура

В Самаре за неделю до премьеры покажут новый фильм Франсуа Озона

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Киноклуб "Треугольник" 18 апреля за неделю до премьеры покажет драму Франсуа Озона "По воле божьей" (18+).

На Берлинском кинофестивале 2019 г. картина была удостоена Серебряного Медведя (Гран-при жюри).

Франсуа Озон снимает фильмы, которые известны своей провокационностью, острой сатирой и свободными взглядами на сексуальность. Один из важнейших французских кинорежиссеров новой волны, он завоевал международную популярность благодаря картинам "8 женщин" (2001) и "Бассейн" (2002).

В основу картины легла реальная история святого отца Бернара Прейно, который в 2017 г. был осужден в Лионе за растление 70 несовершеннолетних прихожан и воспитанников. Чтобы это случилось, понадобились годы. Бывшие жертвы Прейно — мужчины разного возраста и социального происхождения — создали ассоциацию "Свободное слово" и подтвердили сотни случаев домогательств падре Бернара. Фильм в хронологическом порядке восстанавливает историю событий.

Главных героев пятеро. Тот самый отец Прейно, кардинал Филипп Барбарин, стремящийся замять дело, и трое жертв — буржуа Александр (Мельвиль Пупо), разночинец Франсуа (Дени Меноше) и сломленный Эммануэль (Сванн Арло). Фактически все герои картины выступают под своими настоящими именами. Известно, что в фильме есть автобиографический элемент — Озон сам прошел через летние католические лагеря.

По мнению критиков, новый фильм Озона — самый интимный, самый быстро снятый и самый странный фильм режиссера.

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