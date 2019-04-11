16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара обыграл "Темп-СУМЗ-УГМК" во втором матче серии — 86:61 БК "Самара" начал полуфинал чемпионата суперлиги с волевой победы БК "Самара" вышел в полуфинал Суперлиги В Тольятти состоится всероссийский финал "КЭС -Баскет" "Самара" проиграла в матче плей-офф Суперлиги "Уралу"

Баскетбол Спорт

БК "Самара обыграл "Темп-СУМЗ-УГМК" во втором матче серии — 86:61

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати

В среду, 10 апреля, в "МТЛ Арене" БК "Самара обыграл "Темп-СУМЗ-УГМК" из Ревды во втором матче полуфинальной серии чемпионата суперлиги — 86:61, сообщает пресс-служба волжан.

Более пяти минут "Самара" сдерживала атаки гостей. А сама усилиями связки Глазунов-Савенков при активной поддержке Владимира Пичкурова оформила рывок 14:0. Первые очки с игры ревдинцы набрали при счете 18:3, но к концу стартового периода они заметно сократили отставание — 25:15.

Во второй четверти Баден Яксен, Максим Дыбовский, Александр Савенков и Антон Глазунов рывком 8:0 добились максимальных "+18" (33:15). Свой вклад в рывок внес и встреченный овацией болельщиков Максим Числов: 41:18 после его трехи за пару минут до большого перерыва. Те же "+23" самарская команда сохранила и к перерыву — 46:23.

Третью десятиминутку увереннее начали уже гости, за три минуты подобравшиеся на 15 очков (49:34). Трехи Антона Глазунова и Владимира Пичкурова их чуть успокоили, а вскоре Алексей Нестеров подкараулил ошибку зазевавшегося оппонента и умчался в отрыв — 60:36 за три минуты до завершения четверти. Затем Алексей отличился еще дважды — и перед заключительным игровым отрезком "Самара" вела все те же 23 очка (64:41).

Владимир Пичкуров и Антон Глазунов отправили в цель по трехе, да и партнеры не отставали: 76:48 за шесть минут до финальной сирены. Результативно вернулся на площадку Максим Числов — треха и точные штрафные. "+32" за четыре минуты до сирены (83:51). В концовке 86:61 — "Самара" берет второй матч за явным преимуществом.

При счете 2:0 серия переезжает в Ревду. Там команды сыграют 14 и, если понадобится, 16 апреля.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Баскетбольная "Самара" принимала на своем паркете "Иркут"

Баскетбольная "Самара" принимала на своем паркете "Иркут"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5