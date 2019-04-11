БК "Самара обыграл "Темп-СУМЗ-УГМК" во втором матче серии — 86:61

В среду, 10 апреля, в "МТЛ Арене" БК "Самара обыграл "Темп-СУМЗ-УГМК" из Ревды во втором матче полуфинальной серии чемпионата суперлиги — 86:61, сообщает пресс-служба волжан.

Более пяти минут "Самара" сдерживала атаки гостей. А сама усилиями связки Глазунов-Савенков при активной поддержке Владимира Пичкурова оформила рывок 14:0. Первые очки с игры ревдинцы набрали при счете 18:3, но к концу стартового периода они заметно сократили отставание — 25:15.

Во второй четверти Баден Яксен, Максим Дыбовский, Александр Савенков и Антон Глазунов рывком 8:0 добились максимальных "+18" (33:15). Свой вклад в рывок внес и встреченный овацией болельщиков Максим Числов: 41:18 после его трехи за пару минут до большого перерыва. Те же "+23" самарская команда сохранила и к перерыву — 46:23.

Третью десятиминутку увереннее начали уже гости, за три минуты подобравшиеся на 15 очков (49:34). Трехи Антона Глазунова и Владимира Пичкурова их чуть успокоили, а вскоре Алексей Нестеров подкараулил ошибку зазевавшегося оппонента и умчался в отрыв — 60:36 за три минуты до завершения четверти. Затем Алексей отличился еще дважды — и перед заключительным игровым отрезком "Самара" вела все те же 23 очка (64:41).

Владимир Пичкуров и Антон Глазунов отправили в цель по трехе, да и партнеры не отставали: 76:48 за шесть минут до финальной сирены. Результативно вернулся на площадку Максим Числов — треха и точные штрафные. "+32" за четыре минуты до сирены (83:51). В концовке 86:61 — "Самара" берет второй матч за явным преимуществом.

При счете 2:0 серия переезжает в Ревду. Там команды сыграют 14 и, если понадобится, 16 апреля.