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Баскетбол Спорт

Женская "Самара" в выездном матче уступила новосибирскому "Динамо"

НОВОСИБИРСК. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 февраля, женский БК "Самара" в выездном матче Премьер-лиги уступил новосибирскому "Динамо" со счетом 67:72, сообщает пресс-служба волжанок.

Хозяйки чуть активнее провели первый период, но "Самара" не позволила им создать комфортное преимущество, постоянно держась на расстоянии одного точного броска: 16:18 по итогам десятиминутки. А вот вторая четверть уже прошла по "самарскому" сценарию: на пять минут перекрыв сибирячкам подступы к своему кольцу, волжанки усилиями Елизаветы Колотовкиной и Дарьи Курильчук вырвались вперед: 22:18 к середине отрезка. Эффектную точку в первой половине поставила Дарья Курильчук: треха под сирену — и 33:27.

Еще одну треху Курильчук забила в начале третьего периода, а Александра Марченкова довела перевес до "+8". Затем последовали еще три точных дальних броска от Дарьи Курильчук, треха от Анны Кузнецовой — это помогло сохранить лидерство (58:55 перед заключительной четвертью). И все же в начале четвертого периода самарчанкам пришлось догонять. Еще и игра в нападении разладилась: лишь 2 очка за почти пять минут — 60:63 к середине четверти. За три минуты до финальной сирены отставание выросло до 8 очков (62:70). Сабина Абайдуллина положила в цель сверхдальнюю треху, дальний средний — Ольга Новикова, но победа осталась за хозяйками — 67:72.

Следующий матч самарская команда проведет дома 1 марта со столичным "Динамо".

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