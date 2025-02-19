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Баскетбол Спорт

В Самарской области определились лучшие сборные лиги "КЭС-БАСКЕТ"

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При поддержке ПАО "Т Плюс" в Самаре прошли финальные матчи регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". По итогам игр определены лучшие баскетбольные команды школьников Самарской области. Представлять регион в финале чемпионата "КЭС-БАСКЕТ" будут девушки из Алексеевки (СК "Алекс") и юноши из Новокуйбышевска (СК "Олимпия").

В чемпионате Самарской области в сезоне 2024–2025 гг. приняла участие 361 команда юношей и девушек из 214 общеобразовательных организаций всех муниципальных образований региона. За звание чемпионов в региональном финале боролись команды девушек школы села Алексеевка и школы № 2 жд. станции Клявлино и команды юношей школы № 7 из Новокуйбышевска и школы № 148 из Самары.

Поддержать ребят в финале регионального этапа и наградить сильнейшие команды пришли первый заместитель министра — руководитель департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Алексей Черняев, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Смородинов, президент Федерации баскетбола Самарской области Ольга Артешина, а также игроки баскетбольного клуба "Самара".

"Энергетики "Т Плюс" с 2007 года оказывают всестороннюю поддержку Школьной баскетбольной лиге "КЭС-БАСКЕТ". Благодаря этому начинанию все больше подростков выбирают занятия спортом, учатся преодолевать трудности, чувствовать ответственность за общий результат. Благодарю всех участников финала за яркую игру и самоотдачу, желаю командам-победительницам достойно выступить в финале чемпионата Приволжского федерального округа", — отметил Дмитрий Смородинов.

Победители регионального этапа уже в апреле примут участие в супер-финале Чемпионата.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

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