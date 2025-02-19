В Самарской области определились лучшие сборные лиги "КЭС-БАСКЕТ"

При поддержке ПАО "Т Плюс" в Самаре прошли финальные матчи регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". По итогам игр определены лучшие баскетбольные команды школьников Самарской области. Представлять регион в финале чемпионата "КЭС-БАСКЕТ" будут девушки из Алексеевки (СК "Алекс") и юноши из Новокуйбышевска (СК "Олимпия").

В чемпионате Самарской области в сезоне 2024–2025 гг. приняла участие 361 команда юношей и девушек из 214 общеобразовательных организаций всех муниципальных образований региона. За звание чемпионов в региональном финале боролись команды девушек школы села Алексеевка и школы № 2 жд. станции Клявлино и команды юношей школы № 7 из Новокуйбышевска и школы № 148 из Самары.

Поддержать ребят в финале регионального этапа и наградить сильнейшие команды пришли первый заместитель министра — руководитель департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Алексей Черняев, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Смородинов, президент Федерации баскетбола Самарской области Ольга Артешина, а также игроки баскетбольного клуба "Самара".

"Энергетики "Т Плюс" с 2007 года оказывают всестороннюю поддержку Школьной баскетбольной лиге "КЭС-БАСКЕТ". Благодаря этому начинанию все больше подростков выбирают занятия спортом, учатся преодолевать трудности, чувствовать ответственность за общий результат. Благодарю всех участников финала за яркую игру и самоотдачу, желаю командам-победительницам достойно выступить в финале чемпионата Приволжского федерального округа", — отметил Дмитрий Смородинов.

Победители регионального этапа уже в апреле примут участие в супер-финале Чемпионата.