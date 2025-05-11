В Самаре создадут архив историй участников СВО

С 2025 года по поручению главы Самары Ивана Носкова мэрия совместно с Самарским областным государственным технотронным архивом и СМИ начали формировать цифровой архив историй участников специальной военной операции.

"Сохранение памяти о подвигах наших бойцов — наш священный долг. Этот архив станет данью уважения участникам специальной военной операции и тем людям, организациям и предприятиям, которые оказывают гуманитарную помощь новым российским республикам. Для будущих поколений россиян эти материалы станут бесценным источником информации и гарантируют сохранения исторической правды о событиях, подвигах наших бойцов, — подчеркнул глава города Самара Иван Носков. — Параллельно в городе будет сформирован архив фото- и видеоматериалов, включая протокольные съемки. Особое внимание уделим сохранению материалов, связанных со значимыми событиями в жизни страны, города и Самарской области".

Более 120 материалов об участниках специальной военной операции из Самары и гуманитарной помощи самарцев за 2025 год уже переданы в хранилище архива. Кроме того, предоставлены материалы за период с 2022 по 2024 год, как на электронных, так и на печатных носителях. Архив призван стать основой для будущих исследований, документальных фильмов и других проектов, посвященных этой теме.