В Самаре создадут архив историй участников СВО

С 2025 года по поручению главы Самары Ивана Носкова мэрия совместно с Самарским областным государственным технотронным архивом и СМИ начали формировать цифровой архив историй участников специальной военной операции.
"Сохранение памяти о подвигах наших бойцов — наш священный долг. Этот архив станет данью уважения участникам специальной военной операции и тем людям, организациям и предприятиям, которые оказывают гуманитарную помощь новым российским республикам. Для будущих поколений россиян эти материалы станут бесценным источником информации и гарантируют сохранения исторической правды о событиях, подвигах наших бойцов, — подчеркнул глава города Самара Иван Носков. — Параллельно в городе будет сформирован архив фото- и видеоматериалов, включая протокольные съемки. Особое внимание уделим сохранению материалов, связанных со значимыми событиями в жизни страны, города и Самарской области".
Более 120 материалов об участниках специальной военной операции из Самары и гуманитарной помощи самарцев за 2025 год уже переданы в хранилище архива. Кроме того, предоставлены материалы за период с 2022 по 2024 год, как на электронных, так и на печатных носителях. Архив призван стать основой для будущих исследований, документальных фильмов и других проектов, посвященных этой теме.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???