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Баскетбол Спорт

Владислав Коновалов: "Чуть провалились в "краске", но это было очевидно"

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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После поражения от "Автодора" (74:90) главный тренер "Самары" Владислав Коновалов объяснил, что не получилось у команды в матче против саратовцев.

"В третьей четверти мы забуксовали в нападении. Я беру вину на себя, однозначно, и знаю, в чем причина. На те же грабли наступаем. Рискнули, попробовали — не сработало. А соперник забил легкие мячи на том, что мы потеряли.

Ограничения по фолам, ротации, вы сами видите, нам приходится выживать. Но молодые игроки достойно провели свои минуты, дав отдохнуть тем же Сопину и Кашину, через которых строится вывод мяча и быстрое нападение.

Мне понравился темп сегодня: мы его держали, не экономили свои силы. Чуть провалились в "краске", но это было очевидно: Зверев пока находится не в тех кондициях, а молодому Косякову нужно еще много работать. Все-таки 19 потерь не заменят наших ассистов, но 18 передач: это показатель хорошей умной игры. У нас сейчас очень хорошая атмосфера в команде: ветераны хорошо принимают молодых игроков, помогают им расти, подсказывают, хотя и спуску им не дают", — прокомментировал тренер самарцев.

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