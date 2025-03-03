Владислав Коновалов: "Думаю, Михаил Кулагин поможет нам в концовке"

После поражения от "Автодора" (74:90) главный тренер "Самары" Владислав Коновалов ответил на вопросы журналистов по поводу ситуации в команде.

— Владислав Николаевич, после ухода Илья Попова в "Уралмаш" после "Матча Всех Звезд", кто займет место основного центрового в команде?

— Никита Косяков, но все равно это будет зависеть от соперника. Мы, например, наигрывали состав со Зверевым, но в последний момент поменяли на Косякова.

— На "Матч ТВ" была информация, что команда должна перейти под управление государства до конца февраля. Наступил март, ситуация продвинулась?

— Но мы же играем, вам этого достаточно? Мы выступаем в Единой Лиге ВТБ, мы пытаемся быть конкурентными, давайте оставим этот вопрос и чуть-чуть потерпим. Я владею информацией, что у нас на площадке и в раздевалке. Я считаю, что это хороший знак, что мы вышли сегодня сыграть и то, что мы едем на следующий матч.

— А для вас сегодняшний матч был принципиальным, вы же долгое время проработали в саратовском клубе?

— Да, у меня столько там знакомых, но честно — нет. Сейчас я строю команду "Самара" и отталкиваюсь от того, что мы на данный момент имеем. Но у меня, наверное, рекорд среди всех тренеров в Единой Лиге ВТБ — 6,5 лет, у меня теплые воспоминания о структуре клуба, они тоже делают ставку на молодых игроков, выращивает их. Я прошел там все ступени: ДЮБЛ, молодежка, был главным тренером в кризисных ситуациях, причем я помню, мы справились тогда с задачей.

— Следующий матч против "Зенита" в Санкт-Петербурге. Команда будет брать кого-то из молодежки, чтобы увеличить скамейку?

— Там есть у нас некоторые ограничения по лимиту, но на выезд у нас поедет немного другой состав.

— И уже известны сроки восстановления Михаила Кулагина?

— После нашего тройного выезда мы его не берем. Он восстанавливается здесь с тренером по физподготовке, и думаю, за эти 12 дней он вернется и поможет нам в концовке, и мы увидим Мишу на паркете.

— Еще Егор Амосов недавно вызывался в национальную команду. Уже разговаривали с Александром Полинкевичем? Как оцените его работу на сборах?

— Он хорошо себя там зарекомендовал. Понятно, что на Егора все навалилось: данк-контест на МВЗ, тут еще сборная. Я думаю, он приехал на сборы и понял, что это ему нужно. Бывает, ты ему объясняешь здесь, а еще нужно, чтобы ему другой тренер дал сигнал — Зоран Лукич как раз в моментах очень сильный тренер, который дает развитие молодым игрокам. Мне понравилось, что Егор приехал в хорошем состоянии, он растет, игрок-ротации у нас сейчас.