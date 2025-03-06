БК "Самара" не смогла обыграть "Зенит" — 57:115

Баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 57:115 уступила в Санкт-Петербурге "Зениту".

Сине-бело-голубые начали с рывка 10:0, после чего Владислав Коновалов сразу же взял тайм-аут. Дальше два штрафных забрасывает Винс Хантер, и в следующей атаки в проходе первые очки зарабатывает Виктор Кашин — 12:2. На паркет выходит Егор Амосов и первым же броском попадает с трехочковой линии. "Зенит" же ошибок самарцев не прощал и первая двадцатиминутка закончилась — 32:14.

После двухминутного перерыва хозяева продолжали реализовать свои броски, Дуэйн Бэйкон со Жбановым и Воронцевичем попадали дальние и за 4:22 до конца у коллектива из северной столицы было уже 50 очков. У самарцев же результативными была тройка Голдырев-Сопин-Косяков, но этого было мало, чтобы догнать "Зенит" — 57:32.

Вторая половина началась с двухочкового броска в проходе от Дуэйна Бэйкона. Далее команды размениваются "трешками", у гостей попал Глеб Голдырев, а у "Зенита" Трент Фрэйзер. За 6:40 до конца у сине-бело-голубых было уже двукратное преимущество — 70:35. Георгий Жбанов обновил свой личный рекорд по очкам (было 18) — стало 20. Самарцы больше ошибались в обороне и давали свободное пространство для бросков, чем пользовались хозяева. Третья четверть закончилась со счетом 87:44 в пользу подопечных Хавьера Паскуаля.

Заключительная двадцатиминутку с атаки начали баскетболисты "Зенита": Швед по-футбольному бросил из-за головы на Хантера, Винс отдал на свободного Каресева и Сергей забрасывает "трешку" без сопротивления. У самарцев свои первые очки зарабатывает Владислав Карпов, забрасывая дальний. За 5:37 Егор Ежов после промаха Дениса Захарова кладет сверху и пробивает 100 очков. На этом хозяева не остановились, коллектив из северной столицы победил со счётом 115:57.

Для "Зенита" эта победа стала юбилейной 10 подряд в Единой Лиге ВТБ.

Самыми результативными у самарцев стали Глеб Голдырев (11 очков) и Никита Косяков (10 очков). У гостей эффективными были Дуэйн Бэйкон (23 очка), Георгий Жбанов (20 очков), Алексей Швед (11 очков) и Алекс Пойтресс (10 очков)

Следующий матч БК "Самара" проведет 8 марта в Москве. Соперником станет МБА-МАИ.