БК "Самара" не смогла одолеть "Автодор" — 74:90

Баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 74:90 уступила на домашнем паркете "Автодору".

Самарцы начали с рывка 5:0, "трешку" попал Сопин, а Кашин забросил из-под кольца. К середине четверти саратовцы сравнялись с хозяевами и даже вышли вперед, но в концовке сначала Сопин вывел свою команду — 28:26, но за две секунды до конца Агада Калеб попал средний в проходе — 28:28.

Во второй десятиминутке инициативой завладели саратовцы, но команда Коновалова продолжала огрызаться к середине четверти отставание было всего одно очко. Проходит одна атака самарцев и центровой Виктор Кашин, словно Стефан Карри забрасывает сверхдальную трешку и выводит свою команду вперед — 40:38, а Егор Амосов тоже попадает с трехочковой линии и преимущество хозяев уже +6. В концовке у гостей свой дальний бросок попал Кроуфорд Брайант, а Керем Картер забросил два штрафных — 45:45. Самарцы ошибаются в атаке и Кроуфорд Брайант набрасывает на свободного Александра Плетнева, который получает аваций от болельщиков — 45:47.

В начале второй половины уже за полторы минуты гости сделали рывок 6:0 и преимущество "Автодора" продолжало расти. Хозяева же создавали ситуации с открытом броском, но не попадали. К концовке саратовцы вели с запасом +14. Третья четверть закончилась со счетом 59:75 в пользу саратовцев.

В заключительном игровом отрезке снова с дальней дистанции попал Виктор Кашин, Егор Амосов бросил со средней, но отставание все равно увеличивалось, в моменте было -19 в пользу "Автодора". В концовке у Самары были открытые трехочковые броски, но они ими не воспользовались, как итог — 74:90 в пользу саратовцев.

Самыми результативными у самарцев стали Андрей Сопин (17 очков), Егор Амосов (14 очков) и Глеб Голдырев (13 очков). У гостей эффективными были Керем Картер (25 очков), Кроуфорд Брайант (18 очков) и Агада Калеб (13 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 5 марта в Санкт-Петербурге. Соперником станет "Зенит".