16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" не смогла одолеть "Автодор" — 74:90 В Самаре пройдёт Суперфинал Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАCКЕТ" Женская "Самара" в выездном матче уступила новосибирскому "Динамо" В Самарской области определились лучшие баскетбольные команды "КЭС-БАСКЕТ" Центровой Илья Попов покидает "Самару"

Баскетбол Спорт

БК "Самара" не смогла одолеть "Автодор" — 74:90

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 74:90 уступила на домашнем паркете "Автодору".

Самарцы начали с рывка 5:0, "трешку" попал Сопин, а Кашин забросил из-под кольца. К середине четверти саратовцы сравнялись с хозяевами и даже вышли вперед, но в концовке сначала Сопин вывел свою команду — 28:26, но за две секунды до конца Агада Калеб попал средний в проходе — 28:28.

Во второй десятиминутке инициативой завладели саратовцы, но команда Коновалова продолжала огрызаться к середине четверти отставание было всего одно очко. Проходит одна атака самарцев и центровой Виктор Кашин, словно Стефан Карри забрасывает сверхдальную трешку и выводит свою команду вперед — 40:38, а Егор Амосов тоже попадает с трехочковой линии и преимущество хозяев уже +6. В концовке у гостей свой дальний бросок попал Кроуфорд Брайант, а Керем Картер забросил два штрафных — 45:45. Самарцы ошибаются в атаке и Кроуфорд Брайант набрасывает на свободного Александра Плетнева, который получает аваций от болельщиков — 45:47.

В начале второй половины уже за полторы минуты гости сделали рывок 6:0 и преимущество "Автодора" продолжало расти. Хозяева же создавали ситуации с открытом броском, но не попадали. К концовке саратовцы вели с запасом +14. Третья четверть закончилась со счетом 59:75 в пользу саратовцев.

В заключительном игровом отрезке снова с дальней дистанции попал Виктор Кашин, Егор Амосов бросил со средней, но отставание все равно увеличивалось, в моменте было -19 в пользу "Автодора". В концовке у Самары были открытые трехочковые броски, но они ими не воспользовались, как итог — 74:90 в пользу саратовцев.

Самыми результативными у самарцев стали Андрей Сопин (17 очков), Егор Амосов (14 очков) и Глеб Голдырев (13 очков). У гостей эффективными были Керем Картер (25 очков), Кроуфорд Брайант (18 очков) и Агада Калеб (13 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 5 марта в Санкт-Петербурге. Соперником станет "Зенит".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6