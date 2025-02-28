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Баскетбол Спорт

В Самаре пройдёт Суперфинал Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАCКЕТ"

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 19 по 26 апреля 2025 года в Самаре пройдёт Суперфинал XVIII сезона Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". Решающие матчи пройдут во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого. Генеральный партнёр проекта — Группа "Т Плюс".

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

В чемпионате Самарской области в сезоне 2024/2025 приняла участие 361 команда из 217 общеобразовательных организаций всех муниципальных образований региона. Представлять регион на следующем этапе Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" будут девушки из Алексеевки (ШСК "Алекс") и юноши из Новокуйбышевска (ШСК "Олимпия").

"Самарская область уже дважды становилась центром главных баскетбольных событий Лиги — в 2011 году в Самаре и в 2019 году в Тольятти. Оба турнира оставили незабываемые впечатления у участников, болельщиков и организаторов. Самарская область всегда встречала юных баскетболистов с радушием и заботой, создавая прекрасные условия для проведения соревнований. Мы уверены, что в этом году Суперфинал пройдёт ещё интереснее, зрелищнее и ярче!" — отметил президент ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" Алексей Фролов.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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Молодцы! Красные крылья так держать!

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