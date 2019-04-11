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Общество

В День космонавтики в Самаре будет "взлетать" ракета на пр. Ленина

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 апреля, в День космонавтики музейно-выствочный центр "Самара космическая" приглашает жителей на праздник. Мероприятие пройдет с 12:00 до 14:00 на площади им. Д. И. Козлова.

"Мы подготовили веселую игру для детей от пяти лет и их родителей, творческие номера от наших друзей и подарки от партнеров. Завершится мероприятие имитацией работы сопл ракеты-носителя "Союз". Столбы дыма мгновенно вырастут и столь же быстро рассеются, оставив незабываемое впечатление у зрителей. Также рекомендуем оказаться на площади у ракеты с наступлением темноты. При работе обновленной подсветки будут сделаны еще четыре выстрела криопушки в 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30", — сообщают организаторы.

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