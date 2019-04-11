МП "Кафе "Хлебосол" заплатит 30 тыс. руб. матери отравившейся школьницы

Мама одной из учениц самарской школы № 81 отсудила у МП "Кафе "Хлебосол" 30 тыс. руб. компенсации морального вреда в интересах дочери. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Самары.

Претензии истицы были связаны с тем, что ее дочь после посещения школьной столовой была госпитализирована в больницу с диагнозом "острый инфекционный гастроэнетороколит, средне-тяжелая форма", сообщается в решении суда.

Напомним, 15-16 ноября 2018 г. произошло массовое отравление учеников 81 школы. В медучреждения обратились 14 детей и один взрослый.

Областное управление Роспотребнадзора провело проверку, по результатам которой обнаружило несоблюдение "Хлебосолом" требований технического регламента Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции по микробиологическим показателям". По данным ведомства, в с 15 по 29 ноября острыми кишечными заболеваниями в школе переболели 36 человек.

Согласно решению Ленинского райсуда, речь идет о заражении шигеллезом (дизентерией) Зонне. В документе также сообщается, что вероятным источником инфекции послужила кондитер МП, ранее перенесшая это заболевание.

В итоге Роспотребнадзор признал муниципальное предприятие нарушившим административное законодательство и назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей.

"Хлебосол" пытался обжаловать это решение надзорного ведомства в Арбитражном суде Самарской области, указывая на нарушения порядка проведения проверки. Однако суд посчитал доводы предприятия не убедительными.

Тем временем, в определении арбитражного суда уточняется, что в рамках расследования возникновения инфекционных заболеваний у детей были отобраны пробы питания, находящегося в пищеблоке 81 школы 15 ноября: в еде были обнаружены бактерии рода "Эшерихии" (кишечная палочка), энтеробактерии (Enterobacteriaceae) и стафилококки.

Заметим, что больше МП "Кафе "Хлебосол" услуги питания школе № 81 не оказывает. Еще в конце ноября прошлого года место "Хлебосола" заняло ООО "Кондитерское".

После скандала с заражением детей уволилась директор 81 школы Людмила Батищева, в феврале 2019 г. стало известно, что ее место заняла Оксана Чуракова.

Также напомним, что по факту массового отравления детей СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Расследование этого уголовного дела продолжается по сей день. "В рамках дела проводятся судебно-медицинские экспертизы, результаты которых мы ожидаем к концу апреля", — сообщили Волга Ньюс в пресс-службе областного СУ СК.