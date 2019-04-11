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Общество

Почти 80% жителей региона оценивают свои доходы ниже среднего

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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79,1% жителей Самарской области, по их мнению, имеют доход ниже среднего уровня. Такие данные были получены по результатам социологических исследований, сообщила уполномоченный по правам человека регионе Ольга Гальцова на заседании комитета губдумы по строительству в четверг, 11 апреля.

"Этот процент в 2018 году оказался выше всех процентов, которые были за четыре года исследований. При этом каждый десятый опрошенный ответил, что он живет в бедности", - рассказала омбудсмен.

По ее словам, результаты исследований подтверждаются и данными статистики, согласно которой 500 тыс. человек в Самарской области имеют доходы ниже прожиточного минимума.

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