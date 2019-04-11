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Общество

Доля жителей области, желающих участвовать в управлении обществом, за год выросла в три раза

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Доля жителей Самарской области, желающих участвовать в управлении обществом, в 2018 г. выросла более чем в три раза — с 3,6% до 12,5%. Такие данные социологических исследований представила уполномоченный по правам человека регионе Ольга Гальцова на заседании комитета губдумы по строительству в четверг, 11 апреля.

Также впервые за четыре года исследований в 3,5 раза увеличилась доля респондентов, считающих наиболее важным для себя право на свободу собраний — с 3,4% до 11%. Это говорит о том, что в обществе существует запрос.

Ольга Гальцова отметила, что, по прогнозам социологов, последующие выборы и в местное самоуправление и депутатов будут более активными, чем ранее.

При этом в 2018 г. произошло существенное снижение доли респондентов, сообщивших о нарушении их прав и прав их семьи — с 21% до 15%.

"Наряду с этим, доля респондентов, отметивших, что их права соблюдаются или соблюдаются частично приблизилась к 73,7%. Это максимальное значение за четыре года, когда мы проводим это исследование", — сообщил омбудсмен.

В рейтинге прав, которые нарушаются чаще остальных, первое место заняло право на благоприятную окружающую среду. Следующими идут право на бесплатную медицинскую помощь, право на образование, право на участие в управлении обществом и государством.

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