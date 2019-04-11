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Предложено в два раза увеличить субвенции на обеспечение жильем тружеников тыла

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уполномоченный по правам человека по Самарской области Ольга Гальцова попросила депутатов губернской думы выделить дополнительные средства на обеспечение жильем тружеников тыла.

По ее словам, на 1 января 2018 г. в очереди стоит чуть более 700 тружеников.

"Выделено чуть больше 100 млн рублей, обеспечить можем только около 80. А средний возраст — 85 лет. В 2020 г. будем праздновать 75-летие Победы. Финансирование явно недостаточно. Уменьшение очереди происходит за счет естественной убыли очередников. Наше предложение — минимум вдвое увеличить размер субвенций на решение этой проблемы", — заявила она на заседании комитета губдумы по строительству, прошедшем в четверг, 11 апреля.

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