Предложено в два раза увеличить субвенции на обеспечение жильем тружеников тыла

Уполномоченный по правам человека по Самарской области Ольга Гальцова попросила депутатов губернской думы выделить дополнительные средства на обеспечение жильем тружеников тыла.

По ее словам, на 1 января 2018 г. в очереди стоит чуть более 700 тружеников.

"Выделено чуть больше 100 млн рублей, обеспечить можем только около 80. А средний возраст — 85 лет. В 2020 г. будем праздновать 75-летие Победы. Финансирование явно недостаточно. Уменьшение очереди происходит за счет естественной убыли очередников. Наше предложение — минимум вдвое увеличить размер субвенций на решение этой проблемы", — заявила она на заседании комитета губдумы по строительству, прошедшем в четверг, 11 апреля.