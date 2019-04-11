Олег Кононенко поздравляет с Днем космонавтики с борта МКС

Космонавт, герой России Олег Кононенко поздравил с Днем космонавтики посетителей Исторического парка "Россия — Моя история" с борта МКС.

"Друзья, поздравляю вас с памятным днем в истории нашей страны и всего мира — с Днем космонавтики! Сегодня на борту МКС находится "Историческая карта России", переданная экипажу в мультимедийном парке "Россия — Моя история" в Самаре — близком мне городе, где рождаются ракеты! Наша Великая история — это и достижения людей в деле освоения космического пространства! Знание истории — это шаг в будущее!" — отметил в своем поздравлении Олег Кононенко

Напомним, в Историческом парке Самарского региона космонавт с семьей побывал летом, тогда же ему передали "Историческую карту России" — для записи обращения к посетителям из космоса. А экспозицию XX века дополнила мультимедийная выставка "Взгляд из космоса" — фото и видеокадры из орбитальной галереи Олега Кононенко, проект Самарской области получил распространение в Исторических парках всей страны.

К Всемирному дню авиации и космонавтики в мультимедийном комплексе был обновлен космический контент. Купольный зал превратился в планетарий, здесь же идут показы тематических фильмов. Кроме того, посетителей ожидают новая экскурсия "Город, где рождаются ракеты" и квест "Вперед, к звездам!".