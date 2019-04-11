Супруги из Самарской области выиграли в лотерею 1 млн рублей

Аида и Рустем Зайнуллины из Самарской области выиграли 1 млн руб. в мартовском 1274-м тираже "Русского лото", сообщает "Столото".

Семья Зайнуллиных участвует в лотереях около двух лет. Аида всегда смотрит трансляции розыгрышей по ТВ. Сначала выписывает на отдельный лист выпавшие числа, а потом уже сравнивает с числами в билете и вычеркивает совпавшие. Так было и в этот раз. На праздничный тираж "Русского лото", посвященный 8 Марта, Рустем купил четыре лотерейных билета. Один из них оказался выигрышным.

Выигрыш Зайнуллины планируют потратить на улучшение жилищных условий и покупку лодки — в свободное время Рустем любит рыбачить. Будет приобщать к хобби сына.