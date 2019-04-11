В КРЦ "Звезда" Николай Дроздов расскажет "Есть ли жизнь на Марсе?"

22 мая в самарском КРЦ "Звезда" состоится увлекательная творческая встреча Николая Дроздова "Есть ли жизнь на Марсе?". Речь пойдет не только о космосе, будут затронуты и серьезные вопросы вселенной, мироздания и методов выживания "в мире животных".

Николай Николаевич Дроздов — человек-легенда советского телевидения, ученый, доктор биологических наук и просто герой целых поколений, выросших на его передачах "В мире животных" и многочисленных документальных фильмах о природе.

Приобрести билет можно по ссылке. Цена билетов от 800 рублей. (6+)