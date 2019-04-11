16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В КРЦ "Звезда" Николай Дроздов расскажет "Есть ли жизнь на Марсе?" Finnair будет летать из Самары в Хельсинки три раза в неделю Супруги из Самарской области выиграли в лотерею 1 млн рублей Глава Самары предлагает запретить продажу вейпов несовершеннолетним Строящуюся в Тольятти детскую поликлинику обещают сдать уже в этом году

Общество

В КРЦ "Звезда" Николай Дроздов расскажет "Есть ли жизнь на Марсе?"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати

22 мая в самарском КРЦ "Звезда" состоится увлекательная творческая встреча Николая Дроздова "Есть ли жизнь на Марсе?". Речь пойдет не только о космосе, будут затронуты и серьезные вопросы вселенной, мироздания и методов выживания "в мире животных".

Николай Николаевич Дроздов — человек-легенда советского телевидения, ученый, доктор биологических наук и просто герой целых поколений, выросших на его передачах "В мире животных" и многочисленных документальных фильмах о природе.

Приобрести билет можно по ссылке. Цена билетов от 800 рублей. (6+)

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

На Волге у Самары начался ледоход

На Волге у Самары начался ледоход

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5