16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре за неделю до премьеры покажут новый фильм Франсуа Озона Киноклуб "Треугольник" приглашает на премьеру "Нежной руки закона" В "Треугольнике" состоится предпремьерный показ "За кулисами" В Самаре пройдет XXIV международный фестиваль "Кино — детям" В "Художественном" покажут премьеру комедии "Пляжный бездельник"

Кино Культура

Валерий Бондаренко покажет шведскую картину "Постель для брата и сестры 1782"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати

В рубрике "Не люблю" проекта "Страх высоты" Валерий Бондаренко 23 апреля покажет картину Вильгота Шемана "Постель для брата и сестры 1782" (Швеция, 1965, 18+).

"Постель для брата и сестры, 1782" - фильм шведского режиссера Вильгота Шемана, поставленный по пьесе Джона Форда "Как жаль ее развратницей назвать". Действие фильма происходит в Швеции XVIII века. Молодой дворянин Якоб возвращается домой из Франции. Он вступает в кровосмесительную связь со своей сестрой Шарлоттой, которая собирается выйти замуж. Шарлотта обнаруживает, что беременна от брата, и просит его бежать из дома вместе с ней. Однако Якоб не хочет менять привычный образ жизни.

В главных ролях - Биби Андерссон, Пер Оскарссон, Ярл Кулле, Тина Хедстром, Гуннар Бьернстранд, Кьерстин Деллерт.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5