Валерий Бондаренко покажет шведскую картину "Постель для брата и сестры 1782"

В рубрике "Не люблю" проекта "Страх высоты" Валерий Бондаренко 23 апреля покажет картину Вильгота Шемана "Постель для брата и сестры 1782" (Швеция, 1965, 18+).

"Постель для брата и сестры, 1782" - фильм шведского режиссера Вильгота Шемана, поставленный по пьесе Джона Форда "Как жаль ее развратницей назвать". Действие фильма происходит в Швеции XVIII века. Молодой дворянин Якоб возвращается домой из Франции. Он вступает в кровосмесительную связь со своей сестрой Шарлоттой, которая собирается выйти замуж. Шарлотта обнаруживает, что беременна от брата, и просит его бежать из дома вместе с ней. Однако Якоб не хочет менять привычный образ жизни.

В главных ролях - Биби Андерссон, Пер Оскарссон, Ярл Кулле, Тина Хедстром, Гуннар Бьернстранд, Кьерстин Деллерт.