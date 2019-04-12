"Краеведческий экспресс" привезет в Самару из Тольятти более 700 школьников

13 апреля в Самару из Тольятти на электропоезде специального назначения в рамках экскурсионно-образовательного железнодорожного проекта для школьников "Краеведческий экспресс", реализуемого на территории Самарского региона с 2012 года, прибудет более 700 учащихся.

По количеству участников этот проект станет крупнейшим экскурсионно-образовательным железнодорожным проектом путешествий для школьников в России и будет посвящен всемирному Дню авиации и космонавтики, 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина и годовщине его полета в космос.

Юные туристы из Тольятти познакомятся с историей космонавтики и достопримечательностями столицы региона, внесшей неоценимый вклад в развитие космической промышленности нашей страны. Проект имеет и профориентационные задачи.

Разработана специальная экскурсионно-образовательная программа с посещением в Самаре музея авиации и космонавтики и музея "Самара Космическая". Для учащихся средних и старших классов в Самарском национальном исследовательском университете им. С.П.Королева состоится торжественное мероприятие с участием ветеранов космической промышленности, встреча со студентами и выпускниками университета, молодыми учеными, научная выставка.

Для учащихся младших классов будет организована познавательная программа с обзорной экскурсией по городу, посещением Самарского литературного музея, Детской картинной галереи, Музея железнодорожной техники.

На базе Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина будут организованы тематические экскурсии и состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики и Году театра, с просмотром театральной постановки.

По дороге в Самару (путь займет всего около двух часов) школьников ждут познавательная викторина, призы и общение с друзьями.

Школьный проект "Краеведческий экспресс" между городами Тольятти и Самара состоится уже в десятый раз.