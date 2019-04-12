Самарская область - четвертая в ПФО по объему тендеров

Самарская область - четвертая в ПФО по объему и количеству тендеров, объявленных по состоянию на 10 апреля. Это следует из исследования, проведенного тендерной salestech-системой OTC.ru.

Совокупный тендерный портфель Самарской области составляет 21,1 млрд рублей. Этот показатель выше только у Татарстана (100 млрд руб.), Башкирии (34,3 млрд руб.) и Нижегородской области (29,3 млрд рублей).

Столь существенный отрыв Татарстана обусловлен тем, что АО "ТАТЭНЕРГО" проводит тендер на модернизацию Заинской ГЭС, в котором фигурирует 78,5 млрд рублей.

"Самарская область - регион с интенсивной и сбалансированной по отраслям деловой жизнью, - отметил коммерческий директор OTC.ru Андрей Маклаков. - Количество тендеров (а в настоящий момент их проводится 1126) также соответствует четвертому месту по тендерной активности в ПФО. Здесь нет значительных перекосов в сторону определенных компаний или отрасли, что мы наблюдаем, например, в ряде округов, богатых природными ресурсами. Там при высоких показателях стоимости портфеля низок показатель тендерной активности, а доля нескольких компаний в статистике по величине портфеля может доходить до 80%".

При этом самый крупный заказчик в Самарской области - "Газпром трансгаз Самара", который предлагает участие в трех самых крупных тендерах, их общая сумма - 6,7 млрд рублей.