В выходные в регионе похолодает до -2

К выходным в Самарской области ожидается похолодание до отрицательных температур, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

В пятницу, 12 апреля, днем малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха +16…+21 градус Цельсия. Ночью осадков не ожидается. Ветер сменится на северо-восточный и будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха +3…+8 градусов.

Последним теплым днем на неделе станет суббота, 13 апреля. Днем ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха +13…+18 градусов. Ночью будет облачно с прояснениями. Местами выпадут небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха +2…+7 градусов.

В воскресенье, 14 апреля, днем синоптики вновь обещают небольшие осадки в виде дождя. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха не поднимется выше +7…+12 градусов. Ночью осадков не предвидится. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Похолодает до -2…+3 градусов.

Рабочая неделя начнется без осадков. Будет облачно, ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с. Температура воздуха +6…+11 градусов.