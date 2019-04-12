"МегаФон ТВ" начнет показ финала "Игры престолов" в день премьеры

Зрители онлайн-сервиса "МегаФон ТВ" первыми увидят финальный сезон сериала "Игра престолов" одновременно с мировой премьерой. Первая серия появится 15 апреля.

Для того чтобы посмотреть всемирно известный сериал на "МегаФон ТВ", нужно стать абонентом тарифной линейки "Включайся!" и подключить пакет сериалов "Амедиатека". Смотреть "Игру престолов" можно будет без дополнительной оплаты, без рекламных вставок и в HD-качестве. Финальные эпизоды сериала уже включены в тариф.

Следить за развитием событий в Вестеросе можно с экрана планшета или смартфона в любом месте, а пользователи Smart TV смогут посмотреть сериал у себя дома. Для тех, кто забыл содержание предыдущих серий, на "МегаФон ТВ" собраны все семь предыдущих сезонов.

Восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Кульминационная битва с Армией мертвых обещает стать одной из самых грандиозных сцен в истории телевидения. Ее натурные съемки продолжались 55 ночей, а после производство перешло в студийные павильоны, где длилось еще несколько недель. Постановкой батальных сцен занимался режиссер "Битвы бастардов" Мигель Сапочник.