16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре за неделю до премьеры покажут новый фильм Франсуа Озона Киноклуб "Треугольник" приглашает на премьеру "Нежной руки закона" В "Треугольнике" состоится предпремьерный показ "За кулисами" В Самаре пройдет XXIV международный фестиваль "Кино — детям" В "Художественном" покажут премьеру комедии "Пляжный бездельник"

Кино Культура

"МегаФон ТВ" начнет показ финала "Игры престолов" в день премьеры

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати

Зрители онлайн-сервиса "МегаФон ТВ" первыми увидят финальный сезон сериала "Игра престолов" одновременно с мировой премьерой. Первая серия появится 15 апреля.

Для того чтобы посмотреть всемирно известный сериал на "МегаФон ТВ", нужно стать абонентом тарифной линейки "Включайся!" и подключить пакет сериалов "Амедиатека". Смотреть "Игру престолов" можно будет без дополнительной оплаты, без рекламных вставок и в HD-качестве. Финальные эпизоды сериала уже включены в тариф.

Следить за развитием событий в Вестеросе можно с экрана планшета или смартфона в любом месте, а пользователи Smart TV смогут посмотреть сериал у себя дома. Для тех, кто забыл содержание предыдущих серий, на "МегаФон ТВ" собраны все семь предыдущих сезонов.

Восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Кульминационная битва с Армией мертвых обещает стать одной из самых грандиозных сцен в истории телевидения. Ее натурные съемки продолжались 55 ночей, а после производство перешло в студийные павильоны, где длилось еще несколько недель. Постановкой батальных сцен занимался режиссер "Битвы бастардов" Мигель Сапочник.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5