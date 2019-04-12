В регионе пройдет стратегическая сессия Федеральной Корпорации малого и среднего предпринимательства

15-16 апреля Самарская область примет стратегическую сессию Федеральной Корпорации малого и среднего предпринимательства в технопарке "Жигулевская долина". В ее рамках пройдут круглые столы по наиболее актуальным и интересным для предпринимателей темам.

15 апреля с 11:00 до 13:00 - совещание по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства; круглый стол "Лизинговая поддержка субъектов МСП".

16 апреля с 15:00 до 17:00 - презентация возможностей портала бизнес-навигатора МСП; круглый стол "Развитие сельскохозяйственной кооперации"; круглый стол "Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по федеральному закону №223-ФЗ".

Ключевым мероприятием станет презентация инвестиционных проектов, претендующих на получение поддержки Корпорации, которая пройдет 16 апреля с 13:40 до 15:00.

Консолидированный объем финансовой поддержки субъектов МСП Самарской области в рамках Национальной гарантийной системы сегодня составляет 27,5 млрд рублей. За 2016-2019 гг. крупнейшими заказчиками с государственным участием заключено более 18 тыс. договоров общим объемом 133,9 млрд руб. с субъектами МСП, зарегистрированными в Самарской области.

В стратегической сессии примут участие представители органов государственной и муниципальной власти Самарской области, ведущих общественных организаций предпринимательства, малый и средний бизнес региона. Ведущие эксперты Корпорации МСП расскажут участникам мероприятия о последних новостях в сфере поддержки предпринимателей, поделятся своим опытом работы на российском рынке.