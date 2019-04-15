Жители района "Кошелев" любят животных

В районах "Кошелев" и "Крутые Ключи" созданы все условия не только для местных жителей, но и для их питомцев. Заботиться о здоровье питомцев жителям помогает ветеринар клиники "ВЕТ-Диапазон" Любовь Ходякова, которая точно знает, как вылечить хвостатых и какие прививки им необходимо сделать для профилактики заболеваний:

"Люди, которые живут в наших районах, очень любят животных. В некоторых семьях ухаживают за несколькими питомцами одновременно: за кошкам, собаками, кроликами и хомячками. Особенно много беспородных животных, которых забирают из приютов".

В новом видео проекта "Жизнь в стиле К" Любовь Ходякова рассказала о работе ветклиники: какие виды услуг популярны в "Кошелеве" и "Крутых Ключах", и с какими животными чаще приходят на прием.