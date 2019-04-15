16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарском зоопарке спасают лебедя, угодившего в нефтепродукты Под Тольятти пройдут первые в сезоне рыболовные соревнования на поплавочную снасть Самарцы бьют тревогу из-за появления незаконной свалки в "Самарской Луке" В парке Гагарина демонтируют аварийную детскую площадку На Гагаринский субботник вышли более 33 тыс. самарцев

Общество

Жители района "Кошелев" любят животных

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати

В районах "Кошелев" и "Крутые Ключи" созданы все условия не только для местных жителей, но и для их питомцев. Заботиться о здоровье питомцев жителям помогает ветеринар клиники "ВЕТ-Диапазон" Любовь Ходякова, которая точно знает, как вылечить хвостатых и какие прививки им необходимо сделать для профилактики заболеваний:

"Люди, которые живут в наших районах, очень любят животных. В некоторых семьях ухаживают за несколькими питомцами одновременно: за кошкам, собаками, кроликами и хомячками. Особенно много беспородных животных, которых забирают из приютов".

В новом видео проекта "Жизнь в стиле К" Любовь Ходякова рассказала о работе ветклиники: какие виды услуг популярны в "Кошелеве" и "Крутых Ключах", и с какими животными чаще приходят на прием.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

На Волге у Самары начался ледоход

На Волге у Самары начался ледоход

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5