В Самаре пройдет всероссийская акция "Бессмертный полк"

В день Великой Победы 9 мая каждый может почтить память Героев Великой Отечественной войны, став участником акции "Бессмертный полк".

Все желающие могут пройти в колонне с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны (рекомендуемый формат фотографии А3 или А2).

Построение "Бессмертного полка" в Самаре будет происходить 9 мая 2019 года в период с 08.00 до 10.00 на улице Молодогвардейской (от улицы Некрасовской до улицы Ленинградской).

Пройти к месту сбора можно через три КПП:

— со стороны улицы Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;

— со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской;

— со стороны улицы Ленинградской, пересечение с улицей Молодогвардейской.

Шествие начнется после завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники. Колонна будет двигаться по улице Молодогвардейской через площадь им. В. В. Куйбышева до улицы Полевой.

Организацией сбора и построения участников акции в Самаре занимается региональное отделение Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" и Самарский союз молодежи. Более подробную информацию об акции можно получить по телефону 332-31-86, на сайте Самарского союза молодежи www.samara.ruy.ru, в администрациях внутригородских районов Самары.

Помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно получить с 15 по 30 апреля 2019 года в администрациях внутригородских районов г. о. Самара (адреса пунктов прилагаются), в центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, д. 16а), в центральной городской библиотеке имени Н.Крупской (ул. Самарская, д. 190 б).