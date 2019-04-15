16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Карелин провел в Самаре часовой мастер-класс по греко-римской борьбе Максим Власов проведет бой с Ленином Кастильо в Краснодаре Боксеры школы "Ринг" завоевали медали всероссийских соренований Соперником Александра Емельяненко в "Битве на Волге" станет Луис Энрике Самарские самбисты заняли призовые места Кубка мира

Единоборства Спорт

Александр Карелин провел в Самаре часовой мастер-класс по греко-римской борьбе

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати

В воскресенье, 14 апреля, в Самарском Дворце легкой атлетики Герой России, депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Александр Карелин провел часовой мастер-класс для участников и многочисленных зрителей турнира по греко-римской борьбе "Новая высота".

Ему ассистировали олимпийский чемпион-1992 и трехкратньй чемпион мира, заслуженный тренер России Мнацакан Искандарян и двукратный чемпион мира и Европы, участник трех Олимпиад Александр Игнатенко.

Прославленные борцы сделали упор на такие важные, но порой малозаметные детали ведения поединка, как подход к сопернику после стартового свистка арбитра, положение ног при проведении приемов в стойке. А также личным примером показали, как надо проводить в схватке прием "перевод соперника рывком в партер".

Затем на протяжении еще 30 минут почетные гости турнира "Новая высота"-2019 раздавали автографы и фотографировались с болельщиками.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5