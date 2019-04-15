Александр Карелин провел в Самаре часовой мастер-класс по греко-римской борьбе

В воскресенье, 14 апреля, в Самарском Дворце легкой атлетики Герой России, депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Александр Карелин провел часовой мастер-класс для участников и многочисленных зрителей турнира по греко-римской борьбе "Новая высота".

Ему ассистировали олимпийский чемпион-1992 и трехкратньй чемпион мира, заслуженный тренер России Мнацакан Искандарян и двукратный чемпион мира и Европы, участник трех Олимпиад Александр Игнатенко.

Прославленные борцы сделали упор на такие важные, но порой малозаметные детали ведения поединка, как подход к сопернику после стартового свистка арбитра, положение ног при проведении приемов в стойке. А также личным примером показали, как надо проводить в схватке прием "перевод соперника рывком в партер".

Затем на протяжении еще 30 минут почетные гости турнира "Новая высота"-2019 раздавали автографы и фотографировались с болельщиками.