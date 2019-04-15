Мультимедийный парк "Россия - Моя история" запустил патриотическую акцию #НАШИГЕРОИ

Мультимедийный парк "Россия - Моя история" запускает патриотическую акцию #НАШИГЕРОИ. Цель акции - собрать большой фотоальбом памяти героев Великой Отечественной войны

Фото своих героев - кадры с фронта, фотокарточки времен Великой Отечественной войны - можно прислать по адресу history-park.samara@yandex.ru.

Они будут размещены в социальных сетях на страницах исторического парка и на большом экране в экспозиции мультимедийного комплекса.

Фотоальбом #НАШИГЕРОИ будет транслироваться в Историческом парке весь май.