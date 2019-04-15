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Общество

Мультимедийный парк "Россия - Моя история" запустил патриотическую акцию #НАШИГЕРОИ

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мультимедийный парк "Россия - Моя история" запускает патриотическую акцию #НАШИГЕРОИ. Цель акции - собрать большой фотоальбом памяти героев Великой Отечественной войны

Фото своих героев - кадры с фронта, фотокарточки времен Великой Отечественной войны - можно прислать по адресу history-park.samara@yandex.ru.

Они будут размещены в социальных сетях на страницах исторического парка и на большом экране в экспозиции мультимедийного комплекса.

Фотоальбом #НАШИГЕРОИ будет транслироваться в Историческом парке весь май.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

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