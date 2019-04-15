16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Первые дорожные контракты жизненного цикла в Самаре подпишут на улицы Победы и Стара-Загора В Самарской области заключено 100% соглашений между муниципалитетами и Росавтодором Гендиректор "ВТС Метро": "Размыв почвы около стадиона "Самара Арена" не имеет отношения к нашей работе" Реконструкция автодороги Тольятти - Ягодное начнется в 2019 году В 2019-2020 гг. отремонтируют трассу Новокуйбышевск - пос. Речников

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Торговые и деловые центры Самарской области выбирают "Ростелеком"

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати

В этом году услуги "Ростелекома" выбрали 20 торгово-развлекательных комплексов и офисных центров Самарской области. Для подключения 13 объектов коммерческой недвижимости компания построила новую инфраструктуру связи. В остальных бизнес-центрах оператор провел модернизацию, заменив медные линии на современные волоконно-оптические. Общая площадь подключенных объектов в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Елховке превысила 165 тыс. квадратных метров.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Арендаторам доступны высокоскоростной интернет, телефония, виртуальная частная сеть, а также различные облачные сервисы. "Ростелеком" готов предложить клиентам индивидуальные комплексные решения.

Елена Иванова, заместитель директора Самарского филиала компании "Ростелеком" — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами:

"Спрос на облачные сервисы среди арендаторов бизнес-центров высокий. Только за прошлый год прирост клиентов компании в этом сегменте составил 65%. Виртуальные услуги просты и удобны в использовании. Для работы с ними достаточно иметь компьютер с доступом к интернету".

Чаще всего предприниматели выбирают видеонаблюдение, виртуальную АТС, управляемый Wi-Fi с возможностью подключения рекламной платформы.

Эти услуги помогают им эффективнее отслеживать звонки, повышать результативность рекламы и привлекать на свои площадки больше посетителей.

Узнать подробнее об услугах для бизнеса можно на сайте компании, по бесплатному номеру 8 800 200 3000 или в офисах продаж и обслуживания "Ростелекома".

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5