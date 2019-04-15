Появилась первая программа празднования 1 Мая

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САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 1 мая в Самаре запланированы традиционное шествие трудовых коллективов, танец людей и машин и флешмоб, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Многотысячная колонна с 11:00 начнет праздничное прохождение через площадь им Куйбышева. Шествие будут сопровождать флаговое шоу с барабанщиками, а также выступления творческих коллективов города.
Сразу после окончания демонстрации на площади самарцы увидят яркий перформанс с техникой - танец людей и машин.

После него в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске пройдет флешмоб "МИР.ТРУД.МАЙ".

По завершении праздника все желающие смогут посетить интерактивную выставку "Фестиваль профессий" и поближе познакомиться с востребованными на рынке труда представителями профессий.
Из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска будет вестись онлайн-трансляция движения трудовых коллективов.

На площади будут установлены трибуны, проход на которые будет доступен с 7:30.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

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