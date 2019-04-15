На фестивале "Кино - детям" Алла Сурикова представит фильм "Солдатик"

С 15 по 19 апреля в Самарской области проходит XXIV Международный фестиваль "Кино - детям". На сегодняшний день кинофорум считается самым большим в России фестивалем фильмов для детей и юношества.

Всего за несколько дней юные зрители смогут увидеть лучшие произведения российских и зарубежных кинематографистов. Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на 70 площадках в 8 городах и более 10 районах губернии.

Одним из главных событий второго фестивального дня, 16 апреля, станет премьера игрового фильма "Солдатик" (6+) в рамках программы "Российские премьеры". Фильм "Солдатик" основан на реальных событиях.

Эта история о героических событиях, произошедших в жизни самого маленького солдата — героя Великой Отечественной войны шестилетнего Сережи Алешкова. Фильм представит народная артистка России, кинорежиссер, сценарист Алла Сурикова.

Вход свободный, пригласительные — в кассе Центра российской кинематографии "Художественный" им. Т. А. Ивановой (ул. Куйбышева, 105).