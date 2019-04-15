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Кино Культура

В Самаре пройдет кинофестиваль "Свет лучезарного ангела"

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 апреля, в 12:30 в кинотеатре "Амбар Синема" состоится торжественная церемония открытия фестиваля доброго кино "Свет лучезарного ангела". В церемонии примут участие представители правительства Самарской области и специальный гость фестиваля, актер театра и кино Андрей Мерзликин.

Работа фестиваля продлится с 20 по 21 апреля. Дети и взрослые смогут бесплатно увидеть фильмы, в разные годы становившиеся победителями международного благотворительного кинофестиваля "Свет лучезарного ангела", принять участие в мастер-классах по созданию мультфильмов и творческих встречах, которые проведут профессиональные режиссёры, педагоги, мультипликаторы и документалисты.

В мероприятиях кинофестиваля примут участие игумен Киприан (Ященко), заслуженный артист России Андрей Мерзликин, режиссёр-аниматор Алексей Почивалов и многие другие. Тематика мастер-классов, творческих встреч и мероприятий кинофестиваля подобрана таким образом, чтобы заинтересовать как совсем юных, так и взрослых зрителей.

Фестиваль под девизом "Доброе кино возвращается!" проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла под патронатом президента Фонда социально-культурных инициатив, председателя попечительского совета комплексной целевой программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России" Светланы Медведевой.

Праздник доброго кино впервые прошёл в 2005 году и сразу стал ежегодным. За это время зрители кинофестиваля познакомились с сотнями работ российских и зарубежных авторов — полнометражными, короткометражными игровыми, документальными и мультипликационными картинами.

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